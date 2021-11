El falaz enfrentamiento entre generaciones

El problema no es que los pensionistas cobren mucho —vivir con 1.000 euros en Madrid o San Sebastián no es fácil cuando además, en muchos casos, se tienen cargas familiares—, sino que el sistema económico no da más de sí por múltiples razones: los escasos avances de productividad, efectos de la globalización, etc. Conviene saberlo para evitar que dentro de 40 años, cuando los jóvenes actuales se jubilen, no sean acusados por sus vástagos de vivir del cuento y de haberse convertido en un grupo de presión insolidario.