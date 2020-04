'Fake news': ¿es lo mismo libertad de información que de expresión?

Por tanto, el complejo ejercicio de discernimiento del legislador, a la hora de poner coto a las noticias falsas, deberá pasar por deslindar ante qué tipo de contenido nos encontramos: si ante un hecho 'falso' que no se ajusta a la realidad, no veraz por tanto -en cuyo caso, tal información no se encuentra amparada por el derecho fundamental del artículo 20.1.d) CE- o si ante una opinión, pensamiento o juicio de valor -que encuentra cobijo en la libertad de expresión del artículo 20.1.a) CE-. En el acierto en este ejercicio de ponderación...