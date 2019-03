Fake, fake, fake: mentiras para convertirnos en brujas

No, las mujeres no son las principales agresoras de los niños. Ni tampoco han tenido que poner una red en los juzgados de violencia de género para evitar que los hombres se suiciden por las denuncias falsas que no, no son el 80% del total. La lucha de las mujeres por la igualdad real ha sido menospreciada y difamada en países como Estados Unidos o Brasil por supuestas noticias compartidas hasta la saciedad en redes sociales y de mensajería por millones de personas que las creyeron. ¿Qué queda después de difamar?