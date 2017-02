FAES, la fundación que desde hace unos meses ya no está vinculada con el PP, ha vuelto a la carga contra el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que los consumidores no pagan lo que realmente cuesta producir y consumir energía. El informe publicado en la web de la fundación afirma que "el problema del precio de la electricidad no está en el precio del mercado mayorista sino en el precio que recibe y paga el consumidor".