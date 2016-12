Facua exige a Fomento que intervenga en las prácticas abusivas de las aerolíneas

3 meneos 6 clics

Facua exige a la administración que intervenga en las prácticas de las aerolíneas que operan vuelos de las islas con la península y que encarecen las tarifas en fechas señaladas y obtienen más dinero de la subvención estatal para los residentes. Hinchar los precios a sabiendas de que la mitad del precio del billete lo paga la admnistración es un fraude. Cree que el Gobierno no interviene porque en ocasiones no detecta el fraude o no tiene recursos para combatirlo. Las compaías son privadas pero las subvenciones, recuerda, públicas.