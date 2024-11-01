edición general
FACUA acusa a la DGT de estafar a los conductores con la baliza V16 y exige compensaciones

Desde FACUA critican que Tráfico esté favoreciendo que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores con la expresión "homologada por la DGT" en balizas que no cuentan con el sistema de conexión mediante tarjeta SIM y por lo tanto no cumplen la normativa obligatoria a partir de enero. La organización considera que al ocultar esta información esencial, los fabricantes y vendedores de estas luces no conectadas han incurrido en acto de engaño.

Homologado el que tengo aquí colgado
