Un factor de riesgo en el entorno natural: El agua ya no es suficiente

Feliz día, este verano he estado interesado en descubrir los efectos de la falta de agua en el entorno natural. Se suponía que esta primavera había sido lluviosa. Sin embargo, fue una sorpresa cuando retraté con mi cámara algunos efectos que me alarmaron. Para mi es evidente que el agua ya no es suficiente para conservar en óptimas condiciones nuestro entorno natural. De hecho, hay otro factor en solfa: las altas temperaturas. Esto significa que, aunque haya agua, si hay altas temperaturas, entonces, el entorno padece los efectos de una sequía