El 'fact-checking', la nueva cámara de eco del periodismo

La realidad es que quienes difunden noticias falsas contra colectivos o contra ideas políticas no están demasiado interesados en saber si la información es real o no. Es una reafirmación de sus ideas, de sus creencias, de sus valores. La persona que comparte una noticia sobre musulmanes “envenenando perros en Lleida” busca, con toda probabilidad, acrecentar el miedo y rechazo sobre la población musulmana. Y no es, con toda seguridad, consumidora de periodismo fact-checking.