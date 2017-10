Fachin anuncia que Podem Catalunya no reconoce la República [CAT]

Fachin, ha dejado claro hoy que no reconocen a la República porque su partido nunca ha aceptado la via unilateral. En este sentido, Fachin ha explicado que los tres diputados de Podem han votado en contra de la DUI como los otros ocho de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) siguiendo "el mandato del consejo ciudadano de Podem que decidió que este no era el referéndum efectivo que necesitábamos".