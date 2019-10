Facebook ofrece caridad a la prensa herida

(...) El plan es más o menos este: Facebook creará una pestaña de noticias en su feed que alojará contenido de cabeceras conocidas como son The Washington Post, Bloomberg, ABC News y Dow Jones, la empresa propietaria de The Wall Street Journal. A cambio, Facebook pagará algún tipo de cuota por reproducir el contenido. La cantidad varía, pero la cifra más alta aparecida en las primeras informaciones que han circulado ha sido de tres millones de dólares anuales. No parece mucho.