Facebook crea una lista de conservadores considerados potenciales "agentes de odio" [ENG]

Un nuevo indicador de que la red social más grande del mundo no es el foro neutral que afirma ser, Facebook crea una lista de "agentes de odio" con figuras de la derecha que deben ser vigilados cara a ser bloqueados. En abril se filtro el documento que identificaba personalidades que debían investigarse no solo por conductas ilegales como la promoción de la violencia, sino también por una presunta asociación con cualquier "entidad designada para el odio", "ideología designada como odiosa", etc...