Facebook cierra un grupo italiano donde más de 31.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

Facebook cierra un grupo italiano donde más de 31.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

El grupo público, llamado 'Mia Moglie' (Mi esposa, en italiano), había sido abierto hace siete años y en él sus miembros colgaban fotografías de mujeres en momentos íntimos captadas sin su consentimiento

facebook , italia
2 comentarios
#2 BurraPeideira_
Deberían informar a las afectadas.
