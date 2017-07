Esto es Facebook, un gigante construido a medida de la publicidad, las tonterías y el dinero, no de la información relevante o de sus usuarios. Tú no eres lo importante sino tu capacidad para generar riqueza a la marca con tus intereses, tus gustos o tus datos. Los 'likes' son la moneda con la que subastar a las marcas tus recuerdos. Y si no pones los suficientes no te felicitarán por ello.