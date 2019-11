FAANG: Análisis comparativo de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google

Buffett siempre ha sido reacio a invertir en las tecnológicas, principalmente porque le pillaban fuera de su "círculo de competencia". Sin embargo, en mi caso me pillan justo en mi círculo de competencia, así que creo que puedo aportar algo al respecto... Para empezar, quiero dejar claro que mis comentarios sobre las FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) no son extrapolables a otras tecnológicas. Aunque no todas las FAANG son igual de buenas, sí que en general hablamos de negocios muy buenos.