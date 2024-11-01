·
2
meneos
24
clics
F-35B estadounidenses operando desde el portaaviones japonés Kaga
Aviones de combate F-35B del Cuerpo de Marines y un Osprey de la US Navy realizaron por primera vez operaciones conjuntas desde el portaaviones japonés Kaga.
|
etiquetas
:
japón
,
kaga
,
marines
,
eeuu
,
f-35b
#1
HeilHynkel
*
Vaya, pues parece que los
portahelicópteros defensivos
(*) japoneses no eran lo que decían que eran.
Y luego nos mosqueamos porque no se fían.
(*) Era lo que decían los japos que eran sus cuatro portaaviones. Claro que no se lo creían ni ellos.
2
K
40
#2
minossabe
Qué bien! Así podrán bombardear sigilosamente el tsunami que se les viene encima a los japoneses tras el terremoto de hoy. ¿Quién decía que estos trastos no servían para nada?
1
K
34
#3
ChatGPT
Te kagas…
1
K
14
#5
Cuñado
*
F-35B estadounidenses operando desde el portaaviones japonés Kaga
Relacionada:
Occidente está a punto de abrazar lo que Japón lleva años perfeccionando: que nuestras heces no caigan en el olvido
0
K
10
#4
Andreham
*
Imaginate que eres uno de esos gilipollas que se inmoló contra un portaaviones americano para que ahora uno de tus descendientes o, al menos, compatriotas, le den TUS barcos para que lancen SUS aviones.
Una muestra más de lo que sirven las naciones y las guerras.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
