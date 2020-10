Los exvotos de caballos y un posible hallazgo único en Torreparedones

El expolio de una zona fuera del recinto arqueológico permite descubrir un recinto funerario con un posible segundo santuario, algo único en el mundo ibero... “Era un animal tan importante, que si se ponía malo, o no procreaba, se acudía a esta divinidad para pedir por el animal. Por tanto, podemos interpretar que si el santuario no está allí mismo, no estará muy lejos. Lo extraordinario de todo esto, es que no se conoce ninguna ciudad documentada que tuviera dos santuarios en uso al mismo tiempo. Es algo único en este momento”.