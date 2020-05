Un extremeño en la desescalada noruega

Profesor en Oslo. Un cacereño cuenta cómo es la vuelta a la normalidad en los colegios nórdicos, que han ido abriendo de forma gradual, un camino que podría seguir España. "No hay casi ruido, no hay muchos niños en el patio, no hay balones de fútbol ni combas y las actividades han cambiado. Tampoco se ve a alumnos corriendo por los pasillos y, por supuesto, no hay abrazos. La vuelta está siendo un poco triste. Estamos regresando a las clases pero el colegio no parece un colegio".