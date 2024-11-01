Extremas derechas en auge: responsabilidad parcial de unas izquierdas desconcertadas y en revisión, por Ferran Requejo

El giro woke de la izquierda ha erosionado el vínculo tradicional entre los partidos de izquierda, las clases populares y unas clases medias crecientemente empobrecidas. Puntos importantes de revisión: inmigración (no rehuir los problemas que plantea), mercado de trabajo, vivienda, políticas educativas y urbanas, , rechazo a las políticas de austeridad y descentralización de decisiones colectivas. Sin menospreciaran la perspectiva emancipadora y antiautoritaria del giro woke de los últimos años
| etiquetas: izquierda desconectada
Tenemos a todo el capital apoyando a la extrema derecha y comprando medios pero la culpa es de la izquierda por decir que no putees a gente que no es como tú.
Anda y que os la pique pollo a todos los criptonazis.
Pero que los que votan a los nazis lo que quieren es exactamente que haya políticas de austeridad.
Pero que sí, que la basura que quiere joder a los más desfavorecidos de la sociedad, quiere recortes o blanquea un genocidio como el de Palestina va a votar a la izquierda si dejan de ser "wokes". Sea lo que sea eso.
Dios, son tontisimos.