edición general
3 meneos
6 clics

Extremas derechas en auge: responsabilidad parcial de unas izquierdas desconcertadas y en revisión, por Ferran Requejo

El giro woke de la izquierda ha erosionado el vínculo tradicional entre los partidos de izquierda, las clases populares y unas clases medias crecientemente empobrecidas. Puntos importantes de revisión: inmigración (no rehuir los problemas que plantea), mercado de trabajo, vivienda, políticas educativas y urbanas, , rechazo a las políticas de austeridad y descentralización de decisiones colectivas. Sin menospreciaran la perspectiva emancipadora y antiautoritaria del giro woke de los últimos años

| etiquetas: izquierda desconectada
3 0 3 K 13 actualidad
4 comentarios
3 0 3 K 13 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
woke --> nazi al canto.

Tenemos a todo el capital apoyando a la extrema derecha y comprando medios pero la culpa es de la izquierda por decir que no putees a gente que no es como tú.

Anda y que os la pique pollo a todos los criptonazis.
2 K 43
valandildeandunie #2 valandildeandunie *
rechazo a las políticas de austeridad

Pero que los que votan a los nazis lo que quieren es exactamente que haya políticas de austeridad.

Pero que sí, que la basura que quiere joder a los más desfavorecidos de la sociedad, quiere recortes o blanquea un genocidio como el de Palestina va a votar a la izquierda si dejan de ser "wokes". Sea lo que sea eso.

Dios, son tontisimos.
2 K 36
#3 tierramar
La izquierda tiene que volver a priorizar: el paro estructural, los sueldos mileuristas, la precariedad laboral, el exceso de mano de obra, la privatización y destrucción de la sanidad publica, la educación pública,... sin menospreciar los logros woke, pero sin imponerlos; para no dejarnos dividir.
0 K 18
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
El día que algunos intelectuales descubran que por ejemplo los homosexuales son mayoritariamente de clase trabajadora y que ningún padre quiere que a su hijo le partan la cara por ser gay les va a petar la penúltima neurona.
0 K 12

menéame