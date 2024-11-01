Extremas derechas en auge: responsabilidad parcial de unas izquierdas desconcertadas y en revisión, por Ferran Requejo

El giro woke de la izquierda ha erosionado el vínculo tradicional entre los partidos de izquierda, las clases populares y unas clases medias crecientemente empobrecidas. Puntos importantes de revisión: inmigración (no rehuir los problemas que plantea), mercado de trabajo, vivienda, políticas educativas y urbanas, , rechazo a las políticas de austeridad y descentralización de decisiones colectivas. Sin menospreciaran la perspectiva emancipadora y antiautoritaria del giro woke de los últimos años