¿Calidad o cantidad? Este es el dilema que ha planteado el Consejo Regulador del Cava, y ha optado por la primera opción al pedir que no se incremente la producción de uva. Extremadura no comparte esta diferenciación y quiere plantar más viñedos. La última palabra la tiene el Gobierno, que, si no cambia de criterio, se decantará por no limitar la producción.