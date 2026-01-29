edición general
35 meneos
61 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Los extranjeros cometen el 63% de delitos sexuales, el 73% de homicidios y el 72% de robos en Navarra según la Policía Foral

Los extranjeros cometen el 63% de delitos sexuales, el 73% de homicidios y el 72% de robos en Navarra según la Policía Foral

Las detenciones que más crecen en Navarra son las de ciudadanos marroquíes y argelinos, según el informe de carácter 'confidencial' elaborado por los agentes autonómicos. Más información: El 72% apoya que la Policía informe de la nacionalidad de los autores de los delitos, como hacen Ertzaintza y Mossos

| etiquetas: racismo , extranjeros , policia , delitos , violaciones , navarra
29 6 17 K -53 actualidad
61 comentarios
29 6 17 K -53 actualidad
Comentarios destacados:            
ku21 #1 ku21
Los datos oficiales son racistas
19 K 144
Gotsel #4 Gotsel
#1 es duplicada, pero mejor, porque te la iban a tumbar igualmente.
1 K 22
ElenaCoures1 #56 ElenaCoures1
#4 No importa realmente
En El Español va a tener una difusión mucho mayor que en Menéame, como siempre
Y también está en ABC y otro montón de medios
Se ha mandado a Maldita.es para que la revisen pero aun no se han pronunciado
1 K 17
Andreham #5 Andreham
#1 ¿Y si en vez de centrar el dato en que son extranjeros lo centra en su género? ¿Ahí ya no te molaría tanto, no?
5 K 64
#9 luzer *
#5 eso ya se esta haciendo, en leyes, en protocolos, en ayudas, y en todo. Si me mola mucho ver rojos cayendo en denuncias falsas. Lo que si habeis dejado claro es que los rojos, y más lo usuarios de este antro no os gusta la verdad.

1) Habeis impedido que medios que han destapado todo esto, desde la mentira viogen, a la mentira inmi se publicaran aquí diciendo que eran solo creadores de bulos y mentiras.
2) habeis tirado las noticias que estos mismos medios han publicado de gentuza que ahora mismo esta en prisión por robarnos.

El resumen, sois gentuza.
10 K -33
Gotsel #21 Gotsel
#9 mira que me da pena tenerte que dar la razón, porque yo me considero rojo.
1 K 18
#34 luzer
#21 yo aunque aquí parezca imposible, fui votante de IU cuando estos mierdas no habían nacido. Pero esto no es izquierda, es injusticia que casi prefiera a la extrema derecha. Porque tampoco creo que beneficie al trabajador, al contrario. No creo que esta mierda beneficie a nadie más que al capital.
2 K 29
ku21 #10 ku21
#5 eres consciente de que YA hay leyes en España que perjudican a los hombres solo por ser hombres en base a que determinados delitos los cometen mayormente hombres, no?
5 K 48
#16 luzer
#5 Me acuerdo cuando intentaron meter 3 años en prisión al comisario Ferris por decir lo mismo que está diciendo la ertzaintza y la policia foral, y como aquí se tapo incluso con insultos tratandolo como bulo, también cuando se publico no recuerdo donde la foto de todos los detenidos que coincide con esto y casi se monta un cristo. Como todos los medios "buleros" según meneame, llevan avisando de esto y aquí no se ha permitido a los españoles conocer la verdad. Ahora, cuando el tema no solo es irreversible sino imposbile que escale hasta limites que no sabemos donde terminará viene el analisis sosegado claro.
1 K 17
Gotsel #17 Gotsel
#5 jaja, pero si eso ya se hace todos los dias con el visto bueno de todos y hasta se aplican castigos especificos para hombres, ¿que me estás contando?

La cosa es justamente al revés. ¿ Y si además de centrar el dato en el género también se centra en la nacionalidad? Ya no te mola tanto, eh?
3 K 26
#23 luzer
#17 no, son los pobres... hay que hacer una ley viopobre ya!!! nos queremos vivos. Tribunales especiales para pobres, protocolos administrativos y policiales para pobres, ayudas para ricos. Y que nadie se le ocurra pensar que existen denuncias falsas.
3 K 32
ku21 #24 ku21
#17 tu ultimo parrafo {0x1f602}  media
1 K 21
#51 gershwin
#5 el dato es que la política de inmigración e integración que se lleva a cabo contribuye a estas cifras.
2 K 22
DocendoDiscimus #25 DocendoDiscimus *
#1 Me gustaría esos datos divididos por edades, por nivel educativo, por ingresos y por integración social, y entonces comparar inmigrantes y no inmigrantes.

También me gustaría que en el titular se destacase cuál es el porcentaje de delitos de ese tipo que se comenten sobre el total de la población. Porque quizá, y casi con total seguridad, la aplastante mayoría de los inmigrantes no ha cometido un solo delito.

Los datos no son racistas. Racista es utilizar datos sesgados e incompletos para…   » ver todo el comentario
4 K 36
yoyasieso #38 yoyasieso
#25 Esos datos te van a decir lo mismo que los generales. Es la marginalidad la que causa la delincuncia y el gran porcentaje de marginalidad lo tiene la población inmigrante por razones obvias de pobreza, falta de formación y desarraigo.

No todos los migrantes son delincuentes pero la proporción de marginalidad es mayor por lo que la proporción de delincuencia tambén.

Pensar que decir eso es racista o precipitado es querer vivir con los ojos cerrados.

Luego podemos discutir cual es la mejor solución, cerrar fronteras, papeles para todos, centros de internamiento, subir impuestos, regularizar pero discutir los datos es absurdo.
4 K 38
#48 beltraneja
#38 A lo mejor el problema es que ser delincuente compensa más que ser honrado, que para que te metan el la cárcel tienes que hacer algo medio gordo, ni poco ni mucho. Si se pudiera encerrar o deportar a todo el que cometa un delito o sea reincidente, español o no, todo el mundo tendría cuidado con lo que hace.
0 K 7
Berlinguer #53 Berlinguer
#38 o que la proporción de delincuencia tambén.
De un tipo concreto de delincuencia. Porque vivimos en un sistema clasista que se indigna por la gente a la que deja fuera del mismo y castiga duramente a robagallinas y otros mientras que los grandes robos, las grandes corruptelas y los mayores abusos se quedan en nada.

La casualidad que un sistema clasista es mucho ams duro con los delitos de una clase que con los de la clase dominante.

Pensar que decir eso es racista o precipitado

…   » ver todo el comentario
0 K 8
Berlinguer #40 Berlinguer
#25 Gracias por senhalar lo evidente
0 K 8
ku21 #41 ku21
#25 y no te vendria bien tambien que se comparase el % de delitos con el total de la poblacion de esa nacionalidad? Porque imaginate que hay 100 violaciones, y el 28% de los condenados son marroquis y argelinos, y el 50% españoles. Se podria decir que los españoles son mayoria y violan mucho mas, pero si lo comparas con el total de la poblacion, y ves que ese 50% de españoles respecto a una poblacion de hombres española que son 13 millones, y lo comparas con un 28% de uns poblacion que son 1.500.000 personas, aunque los porcentajes sean menores, no ves claramente que hay una sobrerrepresentacion si miras cuantas violaciones hay por cantidad total por nacionalidad????
0 K 10
#57 luzer *
#41 no te esuferzes, la relación de los rojos y las matematicas es casi peor que los rojos y el jabon, no vas a ganar
0 K 6
Gotsel #46 Gotsel *
#25 casi con total seguridad, la aplastante mayoría de los inmigrantes no ha cometido un solo delito.

La aplastante mayoría de los hombres no ha cometido un solo delito y hablamos del problemón de la lacra de violencia machista que existe en este país día sí y día también.

¿Somos serios con los problemas o esto va de ideologías e hipocresía?

Y eso de que que se generaliza sobre el total de la inmigración te lo estas inventando, es una mentira para justificarte.
2 K 25
Berlinguer #58 Berlinguer *
#52 Nada eh, ni explicandotelo fuiste capaz de entenderlo?

Mira que te he dado la oportunidad de rectificar y entender que te estabas equivocando de comentario eh, pero nada, ni asi!

Ya lo dije una vez, aunque no lo hayas entendido, pero como es evidente que no eres el lapiz mas afilado del estuche lo puedo repetir una segunda.
Clarito y al pie, (dado que sino no lo entiendes):

Eres un ganhán por tu afirmación inicial en esta noticia, a saber: ("Los datos oficiales son

…   » ver todo el comentario
0 K 8
ku21 #61 ku21
#58 joder, te pierdes tanto en tratar de parecer prepotente con exceso de rimbombancia y retorica, que tu idea, la cual no tiene base ninguna, se pierde muy facil.

Es asi de sencillo: Si la gente ideologicamente cegada dice que hablar sobre la problematica de la delincuencia y la nacionalidad es racismo, en 1 ironizo sobre que presentando la misma idea, con datos que lo ratifican, tambien sera tachado de racista por los mismos tontos cegados ideologicamente.

Noto que te has dado por aludido y te ha escocido un poco, lo siento ;)
0 K 10
#31 Toponotomalasuerte *
#1 los datos no. La basura que hace la noticia si.
A mí que me importa de donde cojones sea un puto violador? Que vaya la la puta cárcel es lo que quiero. Sin embargo la puta escoria del redactor o los que tienen interés en poner nacionalidad al criminal intenta asociar una etnia a la delincuencia y eso solo está dentro de cabezas enfermas de odio y retrasados mentales.
El 72% de los robos.... Y hay menos robos que hace 20 años... Sabes a quiénes cogen por robar? A los pobres. La familia Ayuso roba impunemente, esos no pagan. Y si robas hasta en el supermercado siendo del PP te contratan de tertuliana en Mediaset. Esa es española de puta cepa, pero no te sale en las estadísticas.
3 K 35
ku21 #35 ku21 *
#31 no te interesa saber la nacionalidad de un violador? No crees que la educacion, religion o costumbres de su pais pueden influir? Ignoramos esos datos y abrimos la puerta a regular a gente sin mas requisitos que no haber sido condenados en los ultimos 5 meses?

Si los pobres son los que mas roban segun tú, y los mas pobres son personas de determinados paises, no crees que seria un indicador de que hay que controlar el hecho de que vengan personas de determinados paises si no tienen un colchon economico que les vaya a ayudar a no delinquir??????
0 K 10
#54 Toponotomalasuerte
#35 "no te interesa saber la nacionalidad de un violador? No crees que la educacion, religion o costumbres de su pais pueden influir?" No puedo leer más si eres tan retrasado que piensas que en Argelia nacen todos ladrones. Eso es síntoma de retraso mental profundo. Vamos que tú racismo es por estupidez no por odio.
No es la nacionalidad, es el entorno, y si buscas un gremio de ladrones lo tienes en el pp donde la estadística de robo deja en ridículo a los argelinos o la nacionalidad…   » ver todo el comentario
0 K 10
ku21 #59 ku21
#54 venga, maquina, no te vengas arriba con los insultos y usa un poquito el cerebro. No digo que que por nacer en un pais significa que seas ladron o violador, pero si en ese pais en el que naces hay una cultura que no respeta a las mujeres o que no educa a portarse bien en otros paises de forma civilizada, pues SI, puede ser que porcentualmente, una persona de un determinado pais sea mas propenso a robar o violar. Lo entiendes ahora????

Pero eh, que si a ti te interesa mas dirigir el tema al PP que no tiene nada que ver aqui, la perra gorda para ti, porque esta claro que de donde no hay, no se puede sacar {0x1f602}
0 K 10
Battlestar #50 Battlestar
#31 A mí que me importa de donde cojones sea un puto violador?

Pues así a bote pronto, te importa por tres frentes, por un lado tienes el frente punitivo, que una persona sea nacional o no abre un abanico diferente de posibilidades en los castigos, porque dependiendo de donde sean la expulsión es una opción o no.

El segundo frente es el tema de la reinserción tras el castigo, el nivel de reinserción y la forma de hacerlo variará mucho dependiendo del arraigo, que si no se es de aquí…   » ver todo el comentario
0 K 10
#60 Toponotomalasuerte
#50 la expulsión ante una violación no puede ser una opción. Es hilarante que algún retrasado piense en pagarle viajecitos a violadores.
El violador donde tiene que estar es en la cárcel. No de viaje.
Del resto de motivos, todos ridículos y que nada tienen que ver con la nacionalidad. Para reinsertarlos habrá que estudiar su caso particular, donde la nacionalidad no tiene absolutamente nada más que ver que a nivel idiomático si no habla español. Sus circunstancias sociales son lo único…   » ver todo el comentario
0 K 10
Berlinguer #39 Berlinguer
#1 No, lo que es racista es como se interpretan esos datos y las conclusiones que se sacan de ellos.
Que casualidad que solo se tomen un tipo de delitos y no otros no?
Que casualidad que se extrapole de quienes cometen delitos (extranjeros delincuentes) a la totalidad (extranjeros).
Que casualidad que la variable util y necesaria sea el lugar de nacimiento (La estadistica no se refiere a "la gente con pie de tipo griego", o "la gente que mide mas de 1,82", o "la gente…   » ver todo el comentario
0 K 8
ku21 #8 ku21
#3 que boicoteen una noticia y el equipo de votacion ideologica sincronizada la vote como sensacionalista o irrelevante, es motivo para no volver a tratar de subir otra noticia mas detallada y con datos mas explicitos?

Lo de duplicada lo veria bien si es LA MISMA noticia o ha llegado a portada, pero lo veo como una herramienta chustera para censurar lo que un grupusculo de personas lo vean correcto si a su ideologia le conviene
6 K 65
Berlinguer #42 Berlinguer
#8 A pesar de que seas un ganhán, "el equipo de votacion ideologica sincronizada" es muy gracioso, la verdad.
0 K 8
ku21 #43 ku21
#42 gañán por que? Te leo con curiosidad
0 K 10
Berlinguer #44 Berlinguer *
#43 Nah, no me lees con curiosidad y ambos lo sabemos.

But lets play, why not?

Por tu comentario inicial que es una ganhada como la copa de un pino
0 K 8
ku21 #47 ku21
#44 tratar de razonar una acusacion, haciendo referencia unicamente a esa misma acusacion, te das cuenta de que es una gilipollez, no?

Es como si te digo: Para razonar que opino que eres tonto, te digo que eres tonto.
0 K 10
Berlinguer #49 Berlinguer *
#47 No hombre no, tu tampoco tienes comprensión lectora? de verdad querías demostrar tan rapido mi tesis?

OBVIAMENTE no me refiero a "tu primer comentario hacía mi" sino literalmente a "tu primer comentario" en esta noticia. En Numero 1.
Por eso dije "tu comentario inicial" y no "el primer comentario que me dirigiste" o "le comentario al que respondo".

A poco que te hubieses centrao de verdad que lo pillabas eh. Si tu mismo entendiste que la alternativa era un argumento circular. Venga, venga, vamos a espabilar.

Quien me ha echado un mal de ojo para que no haga mas que encontrarme a gente que no entiende lo que ve, lo que lee y lo que vive?
0 K 8
ku21 #52 ku21
#49 sigues sin explicar por qué soy un gañan y te enrocas en tu propio argumento sin explicar por qué soy un gañan. Vamos, esfuerzate y seguro que puedes intentar no cagarte encima dando alguna explicacion de por que soy un gañan. Vamosssss
0 K 10
taSanás #12 taSanás
Los votos de esta noticia resuenan a la película de “no mires arriba” xD
3 K 42
elsnons #2 elsnons
Seguro que sale alguien con el rollo de que es duplicada .
2 K 32
Gotsel #7 Gotsel
#2 bueno, si fuera por eso sería lo normal, pero lo malo es que salen con que es irrelevante, sensacionalista o directamente bulo.
1 K 25
#18 txelin
Pues nada a votar a vox, que no hará nada por cambiar esas cifras pero privatizará la sanidad, la educación y acabará con las pensiones, luego los que les votaron dirán que “como se iban ellos a imaginar eso…” y a pase miserias pero con la conciencia tranquila, porque ellos no lo sabían
2 K 31
#30 luzer
#18 por supuesto que lo hago. Pero recuerda quien es el culpable de que gente de izquierdas de toda la puta vida haya derivado a un partido de extrema derecha.
0 K 6
ku21 #32 ku21
#18 y si en vez de votar a VOX admitimos que esos datos son relevantes y marcan una tendencia, y tratamos de remediarlo, aunque seamos de izquierdas? Asi a lo mejor conseguimos que la gente a la que le preocupen estas cosas no acaben votando a partidos que en conjunto tienen peores ideas pero que si que tratan de plantar cara a estos datos???
1 K 13
#15 poxemita
Relato mata a dato.
2 K 28
ku21 #29 ku21
#15 votos de 10-15 personas matan datos y esconden bajo la alfombra lo que no quieren que se hable
0 K 10
Jaime131 #20 Jaime131
Lo de "Dato mata relato" solo sirve cuando está a favor de la línea de pensamiento oficial de menéame.
1 K 21
#26 luzer
#20 ha dicho relato mata a dato, y eso es lo que se lleva en este estercolero de pais y de foro.
0 K 6
#28 hrundil
Me gustaría ver esas estadísticas pero por estrato social en vez de país de origen. Los pobres cometen más delitos que los ricos. Los inmigrantes son generalmente más pobres.

Puede que haya cierto componente cultural por el que algunas nacionalidades cometen más delitos pero estoy seguro que la correlación es mucho mayor con el estatus económico.
1 K 20
#36 uvi
#28 Estoy de acuerdo en parte contigo, en lo de la pobreza totalmente, la pobreza es el elemento determinante más que el origen, porque pobreza no solo significa no tener dinero, sino que también afecta a la educación y otros muchos elementos.
Tenemos a Islandia como ejemplo, tasas de criminalidad más bajas del mundo y tercero en los indicadores de pobreza (de las que menos tienen)

Pero en lo de que los ricos cometen menos delitos es discutible, ya que puedan pagar buenos abogados y muchos de sus delitos ni los verás.
1 K 13
Syum #37 Syum *
#28 seguro que los pequeños hurtos son cometidos por gente pobre, la necesidad supogo que tira.
Pero no sé muy bien cómo encajar lo de los delitos sexuales y los homicidios para poder justificar que es porque son pobres.
1 K 20
taSanás #11 taSanás *
Fuá el karma de #0. xD puto valiente!
1 K 19
#45 okeil
Con esos datos a mi me salen muchos más inmigrantes que nativos ...
Y eh que es un informe "confidencial", de la policia, que habla de detenciones, no de delitos como al parecer dice el artículo, que es muro de pago ...
1 K 13
Asimismov #22 Asimismov *
Pero si es el mismo delincuente con antecedentes que reincide mucho y muy deprisa y los jueces le sueltan una y otra vez.
Culpemos a los culpables: los jueces que les sueltan, porque detenidos si que han sido.
0 K 12
Uge1966 #33 Uge1966
Igual es siempre el mismo, y claro... uno solo haciendo subir las estadísticas... :roll:
0 K 10
ku21 #14 ku21 *
Los que votan negativa con cualquier argumento para que no suba a portada y no se hable del tema: “Si no lo ve la gente, el problema no existe”

Porque los votos de usuarios de “erronea”, “spam” o sensacionalista son de coña  media
0 K 10
taSanás #13 taSanás *
#6 como la que robaba pa comer, y hay que comer sano: jamon iberico de bellota xD

www.meneame.net/story/roba-jamon-iberico-bellota-sineu-guardia-civil-l
4 K 48
hazardum #27 hazardum *
Que la gente con mas necesidad cometan la mayor parte de hurtos y robos puede ser entendible, ahora que cometan también la mayor parte de los delitos de agresiones sexuales, siendo una minoría, pues lo mismo habría que escarbar e investigar el porque, si es que se quiere proteger a la población claro.

Lo que si tendrían que estar es esos delincuentes con orden de expulsión una vez cumplan condena.
0 K 8
Blackat #55 Blackat
Los datos son racistas..por eso es mejor limpiar Navarra de esta gentuza para que las estadisticas dejen de ser racistas.

La culpa es nuestra por dejar que se llenen las calles de basura para favorecer a 4 empresarios que quieren explotar inmigrantes mierder sin oficio ni beneficio
0 K 7
#19 PeloPene
Seguid con vuestra cabeza en el agujero gili-woke-progres!!  media
0 K 7

menéame