Los extranjeros cometen el 63% de delitos sexuales, el 73% de homicidios y el 72% de robos en Navarra según la Policía Foral

Las detenciones que más crecen en Navarra son las de ciudadanos marroquíes y argelinos, según el informe de carácter 'confidencial' elaborado por los agentes autonómicos. Más información: El 72% apoya que la Policía informe de la nacionalidad de los autores de los delitos, como hacen Ertzaintza y Mossos
En El Español va a tener una difusión mucho mayor que en Menéame, como siempre
Y también está en ABC y otro montón de medios
Se ha mandado a Maldita.es para que la revisen pero aun no se han pronunciado
1) Habeis impedido que medios que han destapado todo esto, desde la mentira viogen, a la mentira inmi se publicaran aquí diciendo que eran solo creadores de bulos y mentiras.
2) habeis tirado las noticias que estos mismos medios han publicado de gentuza que ahora mismo esta en prisión por robarnos.
El resumen, sois gentuza.
La cosa es justamente al revés. ¿ Y si además de centrar el dato en el género también se centra en la nacionalidad? Ya no te mola tanto, eh?
También me gustaría que en el titular se destacase cuál es el porcentaje de delitos de ese tipo que se comenten sobre el total de la población. Porque quizá, y casi con total seguridad, la aplastante mayoría de los inmigrantes no ha cometido un solo delito.
Los datos no son racistas. Racista es utilizar datos sesgados e incompletos para… » ver todo el comentario
No todos los migrantes son delincuentes pero la proporción de marginalidad es mayor por lo que la proporción de delincuencia tambén.
Pensar que decir eso es racista o precipitado es querer vivir con los ojos cerrados.
Luego podemos discutir cual es la mejor solución, cerrar fronteras, papeles para todos, centros de internamiento, subir impuestos, regularizar pero discutir los datos es absurdo.
De un tipo concreto de delincuencia. Porque vivimos en un sistema clasista que se indigna por la gente a la que deja fuera del mismo y castiga duramente a robagallinas y otros mientras que los grandes robos, las grandes corruptelas y los mayores abusos se quedan en nada.
La casualidad que un sistema clasista es mucho ams duro con los delitos de una clase que con los de la clase dominante.
Pensar que decir eso es racista o precipitado
… » ver todo el comentario
La aplastante mayoría de los hombres no ha cometido un solo delito y hablamos del problemón de la lacra de violencia machista que existe en este país día sí y día también.
¿Somos serios con los problemas o esto va de ideologías e hipocresía?
Y eso de que que se generaliza sobre el total de la inmigración te lo estas inventando, es una mentira para justificarte.
Mira que te he dado la oportunidad de rectificar y entender que te estabas equivocando de comentario eh, pero nada, ni asi!
Ya lo dije una vez, aunque no lo hayas entendido, pero como es evidente que no eres el lapiz mas afilado del estuche lo puedo repetir una segunda.
Clarito y al pie, (dado que sino no lo entiendes):
Eres un ganhán por tu afirmación inicial en esta noticia, a saber: ("Los datos oficiales son
… » ver todo el comentario
Es asi de sencillo: Si la gente ideologicamente cegada dice que hablar sobre la problematica de la delincuencia y la nacionalidad es racismo, en 1 ironizo sobre que presentando la misma idea, con datos que lo ratifican, tambien sera tachado de racista por los mismos tontos cegados ideologicamente.
Noto que te has dado por aludido y te ha escocido un poco, lo siento
A mí que me importa de donde cojones sea un puto violador? Que vaya la la puta cárcel es lo que quiero. Sin embargo la puta escoria del redactor o los que tienen interés en poner nacionalidad al criminal intenta asociar una etnia a la delincuencia y eso solo está dentro de cabezas enfermas de odio y retrasados mentales.
El 72% de los robos.... Y hay menos robos que hace 20 años... Sabes a quiénes cogen por robar? A los pobres. La familia Ayuso roba impunemente, esos no pagan. Y si robas hasta en el supermercado siendo del PP te contratan de tertuliana en Mediaset. Esa es española de puta cepa, pero no te sale en las estadísticas.
Si los pobres son los que mas roban segun tú, y los mas pobres son personas de determinados paises, no crees que seria un indicador de que hay que controlar el hecho de que vengan personas de determinados paises si no tienen un colchon economico que les vaya a ayudar a no delinquir??????
No es la nacionalidad, es el entorno, y si buscas un gremio de ladrones lo tienes en el pp donde la estadística de robo deja en ridículo a los argelinos o la nacionalidad… » ver todo el comentario
Pero eh, que si a ti te interesa mas dirigir el tema al PP que no tiene nada que ver aqui, la perra gorda para ti, porque esta claro que de donde no hay, no se puede sacar
Pues así a bote pronto, te importa por tres frentes, por un lado tienes el frente punitivo, que una persona sea nacional o no abre un abanico diferente de posibilidades en los castigos, porque dependiendo de donde sean la expulsión es una opción o no.
El segundo frente es el tema de la reinserción tras el castigo, el nivel de reinserción y la forma de hacerlo variará mucho dependiendo del arraigo, que si no se es de aquí… » ver todo el comentario
El violador donde tiene que estar es en la cárcel. No de viaje.
Del resto de motivos, todos ridículos y que nada tienen que ver con la nacionalidad. Para reinsertarlos habrá que estudiar su caso particular, donde la nacionalidad no tiene absolutamente nada más que ver que a nivel idiomático si no habla español. Sus circunstancias sociales son lo único… » ver todo el comentario
Que casualidad que solo se tomen un tipo de delitos y no otros no?
Que casualidad que se extrapole de quienes cometen delitos (extranjeros delincuentes) a la totalidad (extranjeros).
Que casualidad que la variable util y necesaria sea el lugar de nacimiento (La estadistica no se refiere a "la gente con pie de tipo griego", o "la gente que mide mas de 1,82", o "la gente… » ver todo el comentario
Lo de duplicada lo veria bien si es LA MISMA noticia o ha llegado a portada, pero lo veo como una herramienta chustera para censurar lo que un grupusculo de personas lo vean correcto si a su ideologia le conviene
But lets play, why not?
Por tu comentario inicial que es una ganhada como la copa de un pino
Es como si te digo: Para razonar que opino que eres tonto, te digo que eres tonto.
OBVIAMENTE no me refiero a "tu primer comentario hacía mi" sino literalmente a "tu primer comentario" en esta noticia. En Numero 1.
Por eso dije "tu comentario inicial" y no "el primer comentario que me dirigiste" o "le comentario al que respondo".
A poco que te hubieses centrao de verdad que lo pillabas eh. Si tu mismo entendiste que la alternativa era un argumento circular. Venga, venga, vamos a espabilar.
Quien me ha echado un mal de ojo para que no haga mas que encontrarme a gente que no entiende lo que ve, lo que lee y lo que vive?
Puede que haya cierto componente cultural por el que algunas nacionalidades cometen más delitos pero estoy seguro que la correlación es mucho mayor con el estatus económico.
Tenemos a Islandia como ejemplo, tasas de criminalidad más bajas del mundo y tercero en los indicadores de pobreza (de las que menos tienen)
Pero en lo de que los ricos cometen menos delitos es discutible, ya que puedan pagar buenos abogados y muchos de sus delitos ni los verás.
Pero no sé muy bien cómo encajar lo de los delitos sexuales y los homicidios para poder justificar que es porque son pobres.
Y eh que es un informe "confidencial", de la policia, que habla de detenciones, no de delitos como al parecer dice el artículo, que es muro de pago ...
Culpemos a los culpables: los jueces que les sueltan, porque detenidos si que han sido.
Porque los votos de usuarios de “erronea”, “spam” o sensacionalista son de coña
www.meneame.net/story/roba-jamon-iberico-bellota-sineu-guardia-civil-l
Lo que si tendrían que estar es esos delincuentes con orden de expulsión una vez cumplan condena.
La culpa es nuestra por dejar que se llenen las calles de basura para favorecer a 4 empresarios que quieren explotar inmigrantes mierder sin oficio ni beneficio