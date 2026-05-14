La “extraña guerra” de Trump contra la energía eólica pone en peligro el futuro energético costando a los estadounidenses miles de millones [ENG]

Elegir la fantasía más disparatada promovida por el presidente Trump como base para la política pública se está volviendo cada vez más difícil: ¿es su historia sobre niños en edad escolar que son secuestrados en secreto de sus aulas y sometidos a operaciones para cambiar de sexo? ¿O la idea de que las vacunas que se administran a los niños son como «un tanque, como un gran vaso, de sustancia que se les bombea al cuerpo»? Aquí va una que ha alterado la economía de la generación de energía renovable y costará a los estadounidenses miles de millo