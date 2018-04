Extraen a un hombre un vaso de cristal que se había introducido por placer

Dos días después de introducirse un vaso de cristal en el cuerpo, un hombre acudió al médico en Italia tras comprobar que no podía retirarlo, que se había roto y que, por lo tanto, su vida podría correr peligro. El hombre, de 47 años de edad, dijo a los médicos que se lo había introducido a través del ano por placer y en el momento de extraerlo se hizo trozos. No obstante, no fue hasta dos días después cuando el hombre, aun sin dolor, acudió al hospital por temor a que esto supusiera un riesgo para su vida.