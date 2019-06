El extinto volcán Bolshaya Udina se ha despertado y podría desencadenar una erupción del tamaño de Pompeya [ing]

No se sabe cuándo fue la última vez que Udina hizo erupción. Sin embargo, los científicos recientemente notaron la continua actividad sísmica debajo de la montaña, sugiriendo potencialmente el "despertar" del complejo volcánico, escribieron los científicos en el Journal of Volcanology and Geothermal Research."Cuando un volcán permanece en silencio durante mucho tiempo, su primera explosión puede ser catastrófica. Una gran cantidad de ceniza se lanza al aire, vuela lejos y pueden sufrir con ello no solo los asentamientos circundantes