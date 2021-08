Ni siquiera fue el brazo armado ilegal de la oligarquía colombiana, conformado en las AUC, el ejecutor del exterminio de UP, sino como ya se había demostrado, y ahora confirma el comandante exparamilitar Salvatore Mancuso, el genocidio fue obra del mismo Estado colombiano. "La UP no fue exterminada por las autodefensas, su gran victimario fue el Estado Colombiano".