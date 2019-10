Exteriores dice que no puede hacer gestiones en el caso de la niña en el Consulado de Uruguay porque hay una sentencia

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que no puede hacer gestiones en el caso de la mujer uruguaya atrincherada con su hija en el Consulado de su país para no entregar a la niña a los Mossos y que estos la lleven con su padre, a quien la Justicia española otorgó custodia."Ya hay una sentencia por lo que no cabe hacer gestiones" señalan. "¿Qué está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores españoles para proteger a la menor? ¿Qué está haciendo el Gobierno para proteger a esta menor?", se ha preguntado una de las abogadas del padre.