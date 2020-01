Expulsan de la Policía a un oficial hispano que afirmaba ser negro [ENG]

Un capitán de origen mexicano de la policía de Miami fue suspendido el miércoles, días después de despotricar en una conferencia pública sobre que era negro y no hispano, debido a la "regla one drop". Javier Ortiz dirigía los equipos SWAT, fue dado de baja indefinidamente sin paga. Todo ello tras que el líder del sindicato de policías negros acusase a Ortiz de mentir sobre su raza en los exámenes de promoción. "Soy un hombre negro. Sí lo soy. Y no soy hispano ", dijo Ortiz mientras insultaba a sus compañeros del sindicato llamándoles "negros".