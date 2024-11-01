Expropiados por Cuna del Alma consiguen del Ayuntamiento una reclasificación masiva de suelo rústico poco después

El Ayuntamiento de Adeje (José Miguel Rodríguez Fraga, PSOE), aprobó un polémico convenio con grandes propietarios expropiados por el proyecto turístico Cuna del Alma, permitiéndoles reclasificar 134.000 m² de suelo rústico a urbanizable. La decisión, que multiplica el valor del terreno, ha sido criticada por posibles tratos de favor y falta de estudios técnicos. decisiones técnicas y de sentido común. Desde el ayuntamiento hablan de “decisiones técnicas y de sentido común”.