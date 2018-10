El expresidente de RTVE José Antonio Sánchez ficha por la COPE como consejero

Tras el fin de su polémica etapa como presidente de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez ya tiene nuevo trabajo como consejero en la cadena COPE, emisora de la Conferencia Episcopal. El ex alto cargo de Rajoy consigue el permiso para poder trabajar en la empresa privada pese a que no ha pasado el plazo legal necesario de dos años desde su cese tras alegar que él no tenía competencias en los acuerdos suscritos con COPE durante su mandato en RTVE.