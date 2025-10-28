El expresidente de Red Eléctrica pide prorrogar «por prudencia» las nucleares ante el riesgo de apagones

"Aunque sea solo por prudencia, ante un riesgo de apagón como el del pasado 28 de abril, sería razonable prorrogar las centrales nucleares". Así lo considera Jordi Sevilla, exdirector de REE compañía encargada de operar el sistema eléctrico español y ministro en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿hasta qué punto ha primado un exceso de voluntarismo renovador del sistema eléctrico por encima del respeto a las leyes de la física?. «No lo sé. Pero si el día 28 se hubiera gestionado como el día 29, no hubiera habido apagón»