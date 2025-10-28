edición general
4 meneos
7 clics

El expresidente de Red Eléctrica pide prorrogar «por prudencia» las nucleares ante el riesgo de apagones

"Aunque sea solo por prudencia, ante un riesgo de apagón como el del pasado 28 de abril, sería razonable prorrogar las centrales nucleares". Así lo considera Jordi Sevilla, exdirector de REE compañía encargada de operar el sistema eléctrico español y ministro en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿hasta qué punto ha primado un exceso de voluntarismo renovador del sistema eléctrico por encima del respeto a las leyes de la física?. «No lo sé. Pero si el día 28 se hubiera gestionado como el día 29, no hubiera habido apagón»

| etiquetas: ree , jordi sevilla
4 0 3 K 32 actualidad
5 comentarios
4 0 3 K 32 actualidad
Ovlak #3 Ovlak
Ya se les propuso a los operadores y no quieren saber nada. Bueno, sí, que lo pague el contribuyente.
2 K 34
powernergia #1 powernergia
Obviamente las nucleares no evitaron el apagón.
1 K 18
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Porque REE no las considero necesarias y no estaban incluidas en las restricciones técnicas.

Si cuatro no estaban, evidentemente no podían evitar nada.
1 K 25
oricha_1 #4 oricha_1
#1 Es lo que tiene cuando quieres meter todas las solares que puedas solo para ganar mucho dinero , con algo que te cuesta 0 producir y el margen de ganancia es muy alto . Que por la avaricia metes más producción que no se puede regular con inercia en la red solo para ganar más dinero.
EL motivo del apagón fue la avaricia.
1 K 13
Fj_Bs #5 Fj_Bs
con lo facil , que es de hacer justo lo CONTRARIO de lo que afirman unos pocos ...
0 K 7

menéame