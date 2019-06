El expresidente Gambia usó las instituciones para forzar sexualmente a mujeres

Las ONG Human Right Watch y TRIAL publicaron hoy un informe en el que denuncian que el expresidente de Gambia Yahya Jammeh (1994-2017), actualmente exiliado en Guinea Ecuatorial, desarrolló un "sofisticado sistema" en el que utilizó las instituciones públicas y una elaborada red de funcionarios para tener relaciones sexuales. "No hay ninguna mujer que yo no pueda tener": Esas fueron las palabras que el expresidente de Gambia Yahya Jammeh dijo a Toufah Jallow cuando tenía 18 años, antes de golpearla, insultarla, inyectarle un líquido y violarla,