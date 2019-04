El expresidente balear del PP José Ramón Bauzá irá en la lista de Cs a las europeas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este miércoles el fichaje del ex dirigente del PP y expresidente de Baleares José Ramón Bauzá como número cuatro de la lista al Parlamento Europeo que presentará su partido para los comicios del 26 de mayo, al igual que la ex socialista Soraya Rodríguez. En un desayuno informativo de Europa Press, Rivera ha hecho este anuncio y ha pedido que se trate con normalidad estos pasos de un partido a otro. Aunque no ha precisado el puesto, ha asegurado que el ex presidente del Gobierno Balear