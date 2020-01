Una exposición de arte falsificado

El Museu d'Art de Girona presenta una exposición con muchos cuadros presentes en grandes colecciones de museos, con una particularidad: con los años y tras muchos estudios, se descubrió que eran buenas falsificaciones. La exposición muestra como el ojo del historiador del arte no es suficiente, porque está sujeto a la habilidad del falsificador; pero la ciencia tampoco lo es todo, porque no se pueden analizar todas las obras que entran en el mercado cada mes. Además, los anacronismos no los puede detectar la ciencia y si el historiador