Las exportaciones de España ya caen tres veces más que la media de la Unión Europea

Los envíos al exterior presentan una preocupante tendencia descendente que complica el crecimiento del PIB. Las exportaciones españolas vivieron un agosto para olvidar con una caída del 9,3%, la peor de todo el año, coincidiendo con el comienzo de los nuevos aranceles del 15% que Estados Unidos impuso a la Unión Europea. Sin embargo, en el resto de los países del bloque el impacto ha sido mucho menor, contradiciendo el relato del Ministerio de Economía que ha indicado que estamos ante un problema que afecta a todo el continente por igual.