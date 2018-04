Explotación laboral en el siglo XXI. Delito contra los derechos de los trabajadores

La lectura de dicha sentencia, que no es firme ya que cabe recurso de apelación ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, me ha animado a redactar la presente entrada, ya que se versa sobre un supuesto típico de explotación laboral que genera responsabilidades tanto de índole administrativa como penales, y que desde el punto de vista social demuestra que en pleno siglo XXI siguen existiendo situaciones laborales que deberían estar completamente erradicadas…, pero que desgraciadamente no es así.