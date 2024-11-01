Explorando las maravillas del desierto de Dubái

El compromiso de Dubái con el ecoturismo y la conservación es evidente en la Reserva de Conservación del Desierto de Dubái, un área protegida enclavada en su paisaje de dunas de arena. Los safaris guiados para ver la vida salvaje, experiencias realmente increíbles, permiten ver fácilmente las diversas especies que habitan el enorme desierto, entre otras opciones emocionantes. En este paraíso para todos los amantes de los animales, los zorros del desierto suelen cazar gacelas.