Explicar NO es justificar

«RT is not endorsement» es algo que podemos leer en las biografías de muchos usuarios de Twitter, y se refiere a que retuitear un mensaje, es decir, compartirlo, no significa estar de acuerdo con él. Lo estúpido en este caso no es la persona que pone eso en su biografía, al contrario, lo estúpido es tener que advertirlo. Y es que cada día presenciamos discusiones por estas redes que suelen tener como protagonistas o promotores a personas tan simples que consideran que difundir una información supone estar necesariamente de acuerdo con ella.