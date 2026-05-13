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Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena

Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena

Sospechan que fue un problema interno del buque lo que provocó una explosión en su sala de máquinas y la vía de agua que lo envió al fondo del Mediterráneo

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