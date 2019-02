Los expertos alertan: las victimas de violencia machista menores normalizan los comportamientos abusivos

"El 60% de las adolescentes no tienen conciencia de que viven esa situación de violencia de género", explica Diana Díaz, directora del teléfono ANAR. El problema, dicen los expertos, es que las víctimas normalizan esos comportamientos abusivos. "Piensan que en una relación de pareja es normal que tu pareja te pida las claves o una foto de dónde estás y empiezan a tolerar dosis de violencia sin saber que eso se refiere a violencia de género". Al no concebir esas conductas como violencia, las víctimas no suelen pedir ayuda.