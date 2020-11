Los expertos alertan: las tentativas de suicidio se disparan con la pandemia

La sociedad tiende a pensar que el suicidio no nos concierne porque se aleja de la realidad. Pero los datos no mienten: Cada día mueren por suicidio 10 personas y es la primera causa de muerte no natural en España. Los tabúes y mitos que giran en torno al suicidio deben romperse para poder avanzar en la prevención del mismo. Los expertos coinciden que el suicidio ha de salir del ámbito privado, ya que cuando hablas de ello estás dando herramientas para que la gente se sincere y se sienta comprendida. Hablar del suicidio no solo no lo fomenta...