Experto de la ONU elogia decisión de reconocer el derecho al ateísmo en Estados Unidos

El relator de la ONU sobre libertad de religión, Ahmed Shaheed, elogió hoy las recientes enmiendas introducidas en la Ley Internacional de Libertad Religiosa de EEUU, por las que se reconocen los derechos de los no creyentes y ateos.. "A menudo la gente no entiende completamente el alcance del derecho humano internacional a la libertad religiosa. No se trata sólo de religiones o creencias, sino que también abarca el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos "