Experto de la OMS: "Tener en España la tasa de mortalidad más alta del mundo de coronavirus no es casualidad"

Pedro Alonso, epidemiólogo y director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, asegura que "será importante que haya evaluaciones independientes de qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido, no con el objetivo de apuntar culpables, sino para que no vuelva a ocurrir". Sobre España, Pedro Alonso era tajante: "Si no estuviera en la OMS contestaría con otra libertad, pero solo diría una cosa: tenemos la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo. No hay lugar para la autocomplacencia ni para la autocongratulación..."