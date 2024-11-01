edición general
Experto en Linux, tras 8 años utilizando el sistema operativo, prueba Windows 11 y decide quedarse: "Para ser claro, creo que solo soy un pragmático"

[...]El punto aquí es qué pasa cuando alguien que pasó ocho años en Linux decide cambiar a Windows. Eso es justo lo que pasó con un desarrollador que contó su experiencia en un hilo de Reddit. Con años de uso en distintas distribuciones como Ubuntu, Arch, Fedora e incluso NixOS, y acostumbrado a trabajar con Python, Rust y Neovim, pensaba regresar a Windows como algo temporal. Sin embargo, se sorprendió. "Hace poco volví a Windows 11 después de pasar los últimos 8 años como usuario (casi) a tiempo completo de Linux, y me ha impresionado muchís

| etiquetas: linux , windows 11 , compatibilidad , caso de uso
6 1 6 K 31 tecnología
17 comentarios
6 1 6 K 31 tecnología
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Ocho años no es tiempo como para llamarte experto, joven padawan.
5 K 66
#3 chavi *
#2 Y un desarrollador, nada menos....

Como no sea de .NET...xD

Un articulo que suelta las bobadas sin fundamento de siempre ....

Allá cada uno...xD xD
1 K 25
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#2 Con 8 años de experiencia en Linux todavía me divertía haciendo distrohopping.
0 K 11
Sr.No #16 Sr.No
#2 yo llevo administrando sistemas UNIX 20 años y no me considero un SysAdmin UNIX. :shit:
0 K 11
pip #1 pip
Experto en Linux pasa a ser novato en Windows. No pasa nada, en cuanto sea experto en Windows volverá a Linux corriendo.
3 K 32
vvjacobo #7 vvjacobo
Qué bonito publireportaje!
1 K 22
reivaj01 #14 reivaj01
#7 a mí me suena a esos que aparecían hace tiempo para decir que habían votado a podemos toda la vida pero, por haber hecho algo, ahora iba a votar a vox.
Me pongo el calzador por si es necesario.:calzador:
0 K 12
victorjba #8 victorjba
Está claro que este tampoco va a ser el año de linux xD
0 K 20
Torrezzno #11 Torrezzno
#9 esos watios que te ahorras. Si tienes consola para que mas. Yo la verdad es que juego poco ya.
0 K 20
Torrezzno #4 Torrezzno *
No entiendo nada. Que se ponga debían stable y a volar.Nixos, arch, fedora... Si lo que busca es estabilidad Debían es insuperable
0 K 20
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#9 Los FIFA y creo que cualquier juego de franquicia de EA del estilo va ahora con un software anti-cheat contra el propio nucleo de Windows y no tiran ni con Wine, ni Proton, ni ningún tipo de emulación. A mi ya me daría cosita de por sí ese anticheat que se te mete hasta en la cocina, pero aunque te de un poco igual y solo quieras jugar no te van a ir en Linux. Tenlo en cuenta también (aunque tengo oido que el sistema ese ya ha sido hackeado e iba a ser demostrado en nosequé feria/convención que hay ahora, así que lo mismo para cuando te compres el PC esto ha cambiado.....o más milagroso sería que los de EA cambiasen sus políticas guarras)
0 K 11
alfema #17 alfema
Pensé que era un artículo de El Mundo Today, pero al menos ellos tienen gracia.
0 K 11
blak #10 blak
Un refrito de un hilo de reddit de un anónimo ....
0 K 9
#5 encurtido *
"Linux me obligaba a pasar más tiempo arreglando problemas que disfrutando. Con Windows, después de la configuración inicial, pasé a personalizar a gusto, instalar mods y optimizar flujos de trabajo"

Soy usuario de Linux hace más de una década, de forma doméstica y profesional en mis desarrollos software que hago de vez en cuando por mi cuenta, y eso que dice es más que discutible. Instalo una versión LTS, la configuro en un rato y hasta dentro de 2 años.

En lo único que le…   » ver todo el comentario
0 K 7
Torrezzno #6 Torrezzno *
#5 eso no es cierto. Prácticamente toda mi colección de GOG y Steam funciona en linux. Con el Protón y Heroic Games va de fábula

www.protondb.com

El otro día estuve viciando al BG3 un ratejo.

Gracias a steam cada vez más juegos son nativos. Por ejemplo Silksong
1 K 31
#9 encurtido *
#6 Entonces quizá esté desactualizado, me compro un Triple A por año para consola y a veces el FIFA. Pero vamos que si no es por no tener Windows es que tampoco tengo tarjeta gráfica :->.

Para el siguiente PC quizá lo tenga en cuenta.
0 K 7
blak #12 blak
#5 Tengo una Steam Deck (que corre Arch) y todavía no he encontrado ningún juego en mi librería que no funcione como si fuera nativo. Es una pasada como ha avanzado el tema.
0 K 9

