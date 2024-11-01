Un experto inmobiliario dice dónde están las mejores oportunidades de vivienda: "Si la hay a buen precio"

La conversación sobre vivienda en España ya no es un debate de expertos: es un fenómeno de ansiedad colectiva. Fernando Gonzalo, experto inmobiliario y co-CEO de Hausera, lo formula sin rodeos: “la crisis de ahora es una crisis de déficit de vivienda”. Y añade algo aún más corrosivo: el problema ya no es solo pagar una casa, sino poder empezar. La entrada se ha convertido en el primer muro y el alquiler, en la segunda trinchera. El resultado es un país donde el derecho existe en teoría, pero se vuelve inalcanzable en la práctica. Y cuando la vi