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Un experto inmobiliario dice dónde están las mejores oportunidades de vivienda: "Si la hay a buen precio"

La conversación sobre vivienda en España ya no es un debate de expertos: es un fenómeno de ansiedad colectiva. Fernando Gonzalo, experto inmobiliario y co-CEO de Hausera, lo formula sin rodeos: “la crisis de ahora es una crisis de déficit de vivienda”. Y añade algo aún más corrosivo: el problema ya no es solo pagar una casa, sino poder empezar. La entrada se ha convertido en el primer muro y el alquiler, en la segunda trinchera. El resultado es un país donde el derecho existe en teoría, pero se vuelve inalcanzable en la práctica. Y cuando la vi

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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4 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Sí, en Guadalajara, en Soria y en el culo de Extremadura hay aldeas con unas oportunidades increíbles, casas enteras de varias habitaciones pa ti solo a veinte y treinta mil pavos. Sólo tienes que echarle un poco de albañilería.
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StuartMcNight #3 StuartMcNight
Mondongo de titular que luego no se vuelve a mencionar en el articulo.
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#2 pandasucks
Mi hermana ya hace 20 años buscaba pisos mirando los fallecimientos e investigando (hablamos de una ciudad pequeña) y le funcionó perfecto en 2 ocasiones.
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Edheo #4 Edheo
Experto inmobiliario, aconsejando a sus amigos, para poder invertir (especular), más vivienda aún
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menéame