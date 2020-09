Un experto español en Reino Unido se posiciona contra la última propuesta del Gobierno y atiza duro a Díaz Ayuso

“La Comunidad de Madrid debería haberse confinado hace tiempo. Si 50 casos sobre 100.000 habitantes es el límite para empezar a tomar medidas, como recomendó la Unión Europea, con 1.000 casos sobre esa proporción deberían estar todos en casa"."En Reino Unido amenazan que si la cosa no cambia volverían al confinamiento total, mientras que en España van al revés. Decir que el confinamiento no volverá nunca no se puede decir, porque es la última solución”.