Un experto en economía pide dejar de hacer la pausa del café: "A diario son dos euros, 700 al año que si inviertes al 5% en una década son 10.000 euros"

No es cuestión de "quitártelo absolutamente todo" sino de priorizar, saber distinguir si realmente necesitamos gastar ese dinero o no, algo que no todos son capaces de hacer, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los ahorradores lo hacen sin planificación ni objetivo, simplemente porque hay que hacerlo pero no saben por qué. "¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés?"
| etiquetas: café , 2 euros
www.bolsamania.com/noticias_amp/finanzas-personales/deja-de-fumar-y-co
-Tu fumas?
-No
-Dónde está tu Ferrari?
Que me diga el sitio es que da el 10% garantizado de aquí a 2053 que invierto todo lo que tengo allí (no, no fumo)
Y yo
-"Ay Manolo Manolo, que me has dejado sola en la vida, que ya te lo decía yooo, que el tabaco te iba a matar, cabrón, que me has dejao sola en la vida, ay ay ay......"
-"pero Toñi hija mía, por dios, si a tu marido le atropelló un camión....."
-"Siiii, pero el hijoputa iba a por tabaco"
Tu eres el que se compró el Ferrari a base de dejar de fumar ¿no?
¿Y sueltas estas gilipolleces para niños de primaria o hablas con un poco de seriedad? ¿consideras el efecto inflación? ¿te vas a gastar esa pasta en dentro de 10 años en un psiquiatra que te cure la ansiedad por no relajarte nunca?
Me parece genial fomentar el ahorro pero vamos, si encuentro algo que me de el 10% casi vendo la casa y meto ahí toda la pasta y no me quedo solo con los 2 euros diarios esos (o lo que cueste un paquete de tabaco que me suena mucho más caro)
Es como si dices que tienes la lámpara de Aladino y cada día le pides un café con leche tan solo.
100000 si inviertes al 5%.
Y si inviertes al 20000% te hace rico si dejas de comer un día.
No puedo invertirlo a lo que me de la gana, al 15% por ejemplo? Ya que parece tan fácil.
Bien pensado, si dejo de comer y de ir de cañas con los amigos, no les compro regalos de navidad a mis hijos, podré hacerme multimillonario.
Creo que va más de medios que de políticos, pero tu mismo.
Pero si me puede decir donde pagan el 5% de interés durante diez años... no lo sabe ni él y va dando consejos.