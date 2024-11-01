edición general
Un experto en economía pide dejar de hacer la pausa del café: "A diario son dos euros, 700 al año que si inviertes al 5% en una década son 10.000 euros"

No es cuestión de "quitártelo absolutamente todo" sino de priorizar, saber distinguir si realmente necesitamos gastar ese dinero o no, algo que no todos son capaces de hacer, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los ahorradores lo hacen sin planificación ni objetivo, simplemente porque hay que hacerlo pero no saben por qué. "¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés?"

Verdaderofalso
Si se ahorrase lo que cuesta una cajetilla de tabaco, se podría adquirir un Ferrari en 2053 con una rentabilidad anualizada del 10%
www.bolsamania.com/noticias_amp/finanzas-personales/deja-de-fumar-y-co

-Tu fumas?
-No
-Dónde está tu Ferrari?
HeilHynkel
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#4

Que me diga el sitio es que da el 10% garantizado de aquí a 2053 que invierto todo lo que tengo allí (no, no fumo)
4 K 65
Verdaderofalso
#8 dame tu dinero con una baja comisión y luego ya si eso (siempre hay algo en el mercado con lo que nadie cuenta) te doy cierta rentabilidad
0 K 20
Narmer
#8 Yo con un 5% garantizado me doy con un canto en los dientes.
2 K 38
HeilHynkel
#29

Y yo :roll:
0 K 20
Deviance
#8 #4
-"Ay Manolo Manolo, que me has dejado sola en la vida, que ya te lo decía yooo, que el tabaco te iba a matar, cabrón, que me has dejao sola en la vida, ay ay ay......"

-"pero Toñi hija mía, por dios, si a tu marido le atropelló un camión....."

-"Siiii, pero el hijoputa iba a por tabaco"

xD xD
3 K 39
Deviance
#4 -"Se lo he dejado en prenda al del estanco" ...... :roll: xD :troll:
:ferrari:
:ferrari:
1 K 16
tunic
Alguien que ve a las personas simplemente como máquinas productivas. Así vamos.
8 K 81
powernergia
"Ejperto"
6 K 55
Deviance
#1 "Ejperpento".
3 K 42
AurkA
#15 Ejperto y muy trabajador, porque trabaja 7 días a la semana, 50 semanas al año.
2 K 22
Deviance
#33 Naaaaahh, un aficionao, yo curro 8 días por semana 53 semanas al año...... :troll:
1 K 16
audrey2012
Vaya titular más tendencioso. Habla de reflexionar sobre los "gastos hormiga", que es interesante conocer, pero hay que sacar un titular para enervar a las masas aborregadas de las redes sociales para conseguir clicks. Sensacionalista.
4 K 48
HeilHynkel
#13

Tu eres el que se compró el Ferrari a base de dejar de fumar ¿no?
0 K 20
audrey2012
#18 No, yo soy alguien que reflexiono y analizo mis finanzas, tú no?
0 K 7
HeilHynkel
#25

¿Y sueltas estas gilipolleces para niños de primaria o hablas con un poco de seriedad? ¿consideras el efecto inflación? ¿te vas a gastar esa pasta en dentro de 10 años en un psiquiatra que te cure la ansiedad por no relajarte nunca?

Me parece genial fomentar el ahorro pero vamos, si encuentro algo que me de el 10% casi vendo la casa y meto ahí toda la pasta y no me quedo solo con los 2 euros diarios esos (o lo que cueste un paquete de tabaco que me suena mucho más caro)

Es como si dices que tienes la lámpara de Aladino y cada día le pides un café con leche tan solo.
0 K 20
audrey2012
#27 Según tú qué gilipollez he dicho? Que el titular es tendencioso? Me reafirmo. Ea, ciao.
0 K 7
tednsi
Tomamos café por encima de nuestras posibilidades.
3 K 33
mis_cojones_en_bata
¿Y como es que aún no ha comprado Tesla o Microsoft?
3 K 33
Deviance
#3 Se ha dado cuenta tarde de que hace muchas paradas para el café en la media jornada de doce horas que trabaja, está muy estresado el jambo ahí, jajajjaja.
0 K 13
AurkA
#3 Sí. Porque seguro que no ha valorado lo ir a trabajar en transporte público, que eso no renta. Sale mejor quitarte el euro del café (del cual viven un montón de cafeterías).
0 K 6
perrico
El cuento de la lechera 2.0.
100000 si inviertes al 5%.
Y si inviertes al 20000% te hace rico si dejas de comer un día.
3 K 29
LinternaGorri
Voy a invertir 2 euros al 5%. Cómo lo hago? Tengo que buscar un corredor de bolsa?
No puedo invertirlo a lo que me de la gana, al 15% por ejemplo? Ya que parece tan fácil.
Bien pensado, si dejo de comer y de ir de cañas con los amigos, no les compro regalos de navidad a mis hijos, podré hacerme multimillonario.
2 K 27
Iori
#11 Myinvestor. Es mas fácil de usar que Whatsapp.
1 K -4
chavi
#11 Yo te los invierto con una modica comisión de 1 euro
0 K 13
HeilHynkel
Economista dice una gilipollez ¿dónde está la noticia?
1 K 24
manzitor
#7 Lo hace para eso, como se hacen ahora las cosas, por el puto click. Ayuso y Trump se lo saben
2 K 39
Katos
#17 y ok diario. Y eldiario, y público, y el mundo...

Creo que va más de medios que de políticos, pero tu mismo.
0 K 6
LoboAsustado
Y si dejamos de respirar , ahorramos una barbaridad.
2 K 22
UNX
Perdona, pero las drogas no se tocan.
2 K 22
MoñecoTeDrapo
Un titular absurdo para hablar de los "gastos hormiga", que es como hablar del chocolate del loro pero dándole importancia en lugar de quitársela
1 K 18
Joker_2O
Del trabajo a casa y de casa al trabajo, ni se te ocurra gastar ni 1€ en caprichos, asi nos mentalizan de que la culpa de que no podemos pagar una casa un coche o unas vacaciones son exclusivamente nuestras, no de los sueldos de mierda.
2 K 16
ChatGPT
brotematics o broconomics
1 K 14
XtrMnIO
Y si en lugar de ropa usas un saco de patatas también ahorras.
0 K 13
chocoleches
Yo no necesito ahorrar dos euros en café (y gasto mucho menos que eso)

Pero si me puede decir donde pagan el 5% de interés durante diez años... no lo sabe ni él y va dando consejos.
0 K 12
ldoes
A algunos lo que les separa de mandar a la mierda al jefe son 5 minutos de pausa para el café. Mandar a la mierda al jefe puede llevar a uno a su propio despido. El salario mínimo en España es de 16.576 euros anuales, 165.760€ en una década.
1 K 11
Uda
el chocolate del loro..
0 K 10
DebaclesEverywhere
Yo ya cambié el café por Burpees y ahora vivo en una mansión con putas y Ferraris.
0 K 9
Borgiano
Ha calculado también el ahorro en papel si cagas en el curro.
0 K 6

