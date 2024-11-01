edición general
3 meneos
42 clics

Experto digital desmonta a Sánchez y señala el poder de las plataformas  

A propósito de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que comprenden la polémica prohibición a menores del uso de redes sociales, el periodista Ekaitz Cancela, quien lleva más de una década investigando la intersección entre tecnología y capitalismo, con varios libros escritos sobre el tema, desvela con contundencia y claridad el contexto europeo en que se anuncian estas medidas, su trascendencia y denuncia la dependencia española y europea de las redes pertenecientes a oligarcas.

| etiquetas: tecnología , redes , internet , jóvenes , elon musk , pavel durov , gobierno
3 0 6 K -19 politica
8 comentarios
3 0 6 K -19 politica
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
-puto perro que prohíbe a los niños ver las rrss
-tienes niños?
-no, pero ahora los voy a tener por joder
2 K 53
Lechon #4 Lechon
#3 Otro que no ha visto el vídeo.... Ekaitz Cancela es anticapitalista. Nada que ver con la ultraderecha que patalea cada vez que Sánchez mueve un dedo.
0 K 9
#6 DeDerechasYOle
#4 Verse el video es franquista para esta gente
0 K 6
vicvic #7 vicvic *
El problema no es tanto la prohibición a los menores de las redes sociales, sino las implicaciones que eso podría tener para la privacidad del resto de usuarios.

A mi particularmente no me importa demasiado, pero con lo preocupados que estaban muchos por aquí por el tema del anonimato en la red, todo esto será la avanzadilla de un mayor control y no sólo en redes sociales, tiempo al tiempo. Que ahora a muchos les parece genial porque lo impulsa Sánchez, pero ya tendrán tiempo de quejarse.
1 K 22
ur_quan_master #1 ur_quan_master
A ver lo que dice un experto de YouTube. :roll:
0 K 12
Lechon #2 Lechon
#1 Bueno, no es un "experto de Youtube". es una entrevista a Ekaitz Cancela, periodista experto en tecnología que tiene numerosas publicaciones sobre estos temas. Digo yo que algo sabrá de ello... Míratelo, al menos, son unos minutos y de verdad que merece la pena muchísimo.
0 K 9
#5 DeDerechasYOle
#2 Desde hoy Ekaitz Cancela es facha. No se lleva la contraria al amado lider
0 K 6
Lechon #8 Lechon
#5 xD xD xD xD xD xD
0 K 9

menéame