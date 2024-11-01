Experto digital desmonta a Sánchez y señala el poder de las plataformas  

A propósito de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que comprenden la polémica prohibición a menores del uso de redes sociales, el periodista Ekaitz Cancela, quien lleva más de una década investigando la intersección entre tecnología y capitalismo, con varios libros escritos sobre el tema, desvela con contundencia y claridad el contexto europeo en que se anuncian estas medidas, su trascendencia y denuncia la dependencia española y europea de las redes pertenecientes a oligarcas.