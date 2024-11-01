Un experto detecta señales sobre el nuevo plan de China para Europa y avisa: 'No es nuestro enemigo declarado, pero...'

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace ya más de tres años, China ha evitado condenar la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Mientras la alianza entre Rusia y el país asiático no ha cesado de aumentar y el mandatario ruso y el chino, Xi Jinping, han hecho gala en los últimos meses de ....
| etiquetas: china , rusia , guerra , xi jinping , putin , europa
#teahorrounclick
Solo dan vueltas a eso.
PD: Os ahorro una reflexión. Os vais a comer una mierda. Jajajajajaj
Gracias #3 por no quedarte en lo simple y dar en el clavo.
A qué esperamos para firmar la paz ? No entiendo nada . Nos queremos enfrentar a Rusia más China?
No veo yo la necesidad de Ucrania de pactar nada.
Respecto de China, como no pongan sus propias tropas ahí, no creo que puedan forzar una gran diferencia. No es la falta de material el problema.