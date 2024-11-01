edición general
1 meneos
75 clics

Un experto detecta señales sobre el nuevo plan de China para Europa y avisa: 'No es nuestro enemigo declarado, pero...'

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace ya más de tres años, China ha evitado condenar la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Mientras la alianza entre Rusia y el país asiático no ha cesado de aumentar y el mandatario ruso y el chino, Xi Jinping, han hecho gala en los últimos meses de ....

| etiquetas: china , rusia , guerra , xi jinping , putin , europa
1 0 1 K 0 actualidad
6 comentarios
1 0 1 K 0 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No hay razones para nada, pero como es aliado de rusia, pues hay que tener cuidado.

#teahorrounclick

Solo dan vueltas a eso.
3 K 47
Andreham #3 Andreham
No es nuestro enemigo declarado, pero... necesitamos que lo sea, porque si no a ver cómo os metemos el miedo para justificar medidas impopulares y seguir tragando sable americano.
3 K 45
Papeo #6 Papeo *
Jajajajajaja, llevamos unos cuántos días seguidos con noticias desalentadoras desde China...la maquinaria apunta de nuevo, y sus esbirros siempre cumplen.

PD: Os ahorro una reflexión. Os vais a comer una mierda. Jajajajajaj

Gracias #3 por no quedarte en lo simple y dar en el clavo.
0 K 10
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
...pero si les tocamos los huevos nos van a soltar un hostión. Lógico y natural.
0 K 12
#4 CarlosSanchezDiaz
China ya declaró que no va a permitir que Rusia pierda la guerra. Blanco y en botella. No sé que viene tanto rodeo. Son aliados. Firmemos la paz, EEUU está de acuerdo con las peticiones rusas. Rusia quiere el Dombas enterito y de los otros territorios se confirma con la linea de frente. Crimea ni se pregunta. Además de entrar en la OTAN nanai y representar una amenaza para ellos tampoco, es decir , una zona desmilitarizada, sin armas nucleares , etc.
A qué esperamos para firmar la paz ? No entiendo nada . Nos queremos enfrentar a Rusia más China?
0 K 7
#5 xazazu
#4 La ofensiva rusa en Kursk, que es lo más reciente, ha sido un fracaso monumental. Ningún resultado y una enorme cantidad de rusos muertos.

No veo yo la necesidad de Ucrania de pactar nada.

Respecto de China, como no pongan sus propias tropas ahí, no creo que puedan forzar una gran diferencia. No es la falta de material el problema.
0 K 6

menéame