Un experto en armas caseras construye una alucinante ballesta de repetición  

Lo primero que me viene a la mente al ver el vídeo es lo increíble que resulta el proyecto. De hecho, me sorprende que un fabricante no haya patentado algo parecido, aunque por otro lado supongo que existirían problemas de tipo legal por la posibilidad de que la gente salga de caza con una ballesta casera de repetición que simula un arco vertical. Como explica en la pieza Sprave, las flechas que utiliza no son normales, de hecho, las tuvo que acortar para que no abarcaran toda la longitud del movimiento.