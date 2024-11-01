Una experta en protocolo pone el grito en el cielo por lo que ha hecho Sánchez con Letizia

El presidente del Gobierno ha sido el primero en pasar por el besamanos, donde se encontraban el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía (cuyo atuendo no ha gustado nada a la experta en protocolo Patrycia Centeno). Y, como se ha podido ver en pantalla, Sánchez ha saludado al rey y ha hecho un amago con la reina, a la que ha dejado con la mano en el aire durante unos segundos. "Lo de Pedro Sánchez con el protocolo es un despropósito. Ha dejado a Letizia con la mano colgada unos segundos", ha dicho concretamente la experta.