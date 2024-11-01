edición general
Una experta en protocolo pone el grito en el cielo por lo que ha hecho Sánchez con Letizia

El presidente del Gobierno ha sido el primero en pasar por el besamanos, donde se encontraban el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía (cuyo atuendo no ha gustado nada a la experta en protocolo Patrycia Centeno). Y, como se ha podido ver en pantalla, Sánchez ha saludado al rey y ha hecho un amago con la reina, a la que ha dejado con la mano en el aire durante unos segundos. "Lo de Pedro Sánchez con el protocolo es un despropósito. Ha dejado a Letizia con la mano colgada unos segundos", ha dicho concretamente la experta.

FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
Experta en chorradas
7 K 83
EsUnaPreguntaRetórica #15 EsUnaPreguntaRetórica
#8 Pues por 190 euros me parece una ganga.
0 K 11
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#1 "Ha dejado a Letizia con la mano colgada unos segundos"
antes lo que se solia hacer es dejar a los reyes con la cabeza colgada, eso si es protocilo del bueno :troll:
0 K 10
Fedorito #5 Fedorito
"la princesa Leonor y la infanta Sofía (cuyo atuendo no ha gustado nada a la experta en protocolo Patrycia Centeno)."

Esto es lo auténticamente importante y que debería ir en el titular.

:troll:
2 K 33
Pacofrutos #3 Pacofrutos
«cómo lo vas a hacer así, marichocho»
0 K 15
Chinchorro #10 Chinchorro
#3 Lo he escuchado en mi cabeza.
Honor y gloria eternas al cocinero del canal Extremadura.
1 K 26
#4 burgerconqueso
Experta en “me importa una mierda”. “Ha dejado a Letizia con la mano colgada unos segundos” , es terrible… hay que manifestarse ya!
1 K 13
toshiro #7 toshiro
Nos la sopla, Patr(y)cia.
1 K 13
alcama #14 alcama
Las chorradas del HuffingtonPost. Quién esté suscrito a ese medio es para echarle a comer aparte
1 K 13
#13 Leon_Bocanegra
Perro Sánche dimisión!!
0 K 10
Jaime131 #6 Jaime131
Coincido en que es una chorrada a la que no hay que dedicar ni un minuto, pero me preguntó qué comentarios habría habido si lo hubiera hecho alguien de otros partidos.
0 K 10
PauMarí #9 PauMarí
#6 pues seguramente no habría ni siquiera la "notícia"...
2 K 29
#11 Mutiko30
PatrYcia.. Nada más que decir, su señoría.

Viva la republica Vasca y el resto de repúblicas!!
0 K 7

