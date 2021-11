Experiencias de un gamer con los Shooters y el mejor que he jugado en mi vida: Bioshock

He tenido muchas experiencias en mi vida con los videojuegos y con diferentes géneros, tanto para lo bueno como para lo malo, por suerte más de lo primero que de lo último. Uno de los géneros que más me han hecho disfrutar de siempre, ha sido el género shooter en primera persona. La inmersión y la experiencia que te provoca verlo todo en primera persona (y no os digo nada si es un juego de terror). No es equiparable a cualquier otro género.